В Волгограде откроется выставка в честь Ансамбля им. Александрова

Волгоградцы смогут узнать об истории ансамбля, артисты которого погибли 25 декабря в авиакатастрофе Ту-154. Выставка пройдет в Волгограде с 16 по 31 января в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. Горького. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе комитета культуры, посетителям покажут книги, периодические издания, иллюстрации и фотографии, посвященные ансамблю. Работники библиотеки расскажут волгоградцам об истории создания, репертуаре и концертных выступлениях коллективов ансамбля. Кроме того, горожанам покажут диски и грампластинки с записями советских, русских народных, украинских, чилийских, словацких песен, которые исполняли творческие коллективы. Выставки будут работать в зале каталогов на третьем этаже библиотеки. Вход свободный. Напомним, 25 декабря в небе над Сочи произошло крушение самолета Ту-154, принадлежащего Министерству обороны. В самолете, который летел в Сирию поздравлять военнослужащих, находился коллектив ансамбля в составе 64 человек. Среди них был артист из волгограда. Юлия Соболева

Фото: Комитет культуры Волгоградской области Следующая >