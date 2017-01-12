В Волгограде откроется выставка в честь Ансамбля им. Александрова Печать
12.01.2017 17:41

В Волгограде откроется выставка в честь Ансамбля им. Александрова

Волгоградцы смогут узнать об истории ансамбля, артисты которого погибли 25 декабря в авиакатастрофе Ту-154.

Выставка пройдет в Волгограде с 16 по 31 января в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. Горького.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе комитета культуры, посетителям покажут книги, периодические издания, иллюстрации и фотографии, посвященные ансамблю. Работники библиотеки расскажут волгоградцам об истории создания, репертуаре и концертных выступлениях коллективов ансамбля.

Кроме того, горожанам покажут диски и грампластинки с записями советских, русских народных, украинских, чилийских, словацких песен, которые исполняли творческие коллективы.

Выставки будут работать в зале каталогов на третьем этаже библиотеки. Вход свободный.

Напомним, 25 декабря в небе над Сочи произошло крушение самолета Ту-154, принадлежащего Министерству обороны. В самолете, который летел в Сирию поздравлять военнослужащих, находился коллектив ансамбля в составе 64 человек. Среди них был артист из волгограда.

Юлия Соболева
Фото: Комитет культуры Волгоградской области

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