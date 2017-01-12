Российская водка станет ещё дороже Печать
12.01.2017 18:33

Российская водка станет ещё дороже

Минфин предложил вновь повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за стандартный объём 0,5 л.


В документе, размещённом на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщается о повышении минимальной розничной цены на водку на 15%. Соответственно, цена за бутылку огненной воды станет не ниже 219 рублей.

В министерстве сообщили, что причинами для изменения стоимости водки является увеличение ставок акцизов с начала нового года, а также рост тарифов на электроэнергию.

Поднять цены планируют в июне 2017, напомним, что именно в этом месяце в 2016 году цена на водку начиналась от 190 рублей.

Между тем, ещё недавно чиновники выступали с инициативой за снижение цен на алкоголь для уменьшения доли нелегальной продукции и административной нагрузки на продавцов алкоголя, препятствующей развитию конкуренции.

Впрочем, Минфин уже тогда высказывал несогласие с данной инициативой аргументируя свою позицию тем, что снижение акцизов и минимальных розничных цен на спиртные напитки приведёт к уменьшению доходов государственную казну, а также увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.

Похоже, что ведомство не принимает во внимание тот факт, что в России граждане гораздо чаще погибают от суррогатного алкоголя именно из-за его дешевизны, нежели от традиционных крепких напитков.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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