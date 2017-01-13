"В Волгоградской области и Волгограде заработная плата не поднималась уже более 8 лет. Средняя оплата у простого человека составляет 7 тысяч рублей. Оплата за однокомнатную квартиру уже составляет 5 тысяч рублей... Волгоград занимает первое место среди городов России по самому низкому уровню жизни. Пенсионерам приходится стоять с протянутой рукой на улице, разве они достойны именно такой старости? Как же нам выжить? Цены с каждым годом растут буквально на все, а вот зарплата и пенсия застыли в 2000-х годах. Скоро волгоградцы начнут ставить палатки во дворах и жить в них, ведь выбора просто не останется", - пишет автор инициативы.

На момент публикации петицию подписали 217 человек. В комментариях под инициативой волгоградцы оставляют свои комментарии:

- Я подписываюсь, потому что плата за коммунальные услуги составляет 30% нашего дохода,только за отопление в 3-комнатной квартире платим 4000 руб.

- Плата за ЖКХ ростет со скоростью света. Люди вынуждены влазеть в долги. Брать кредиты. Позор.

- Я подписываюсь, потому что ЖКХ каждый год повышается, а заработная плата с 2012 года нет.

- Надоел произвол местной власти, многократное повышение цен на услуги и продукты при неизменной оплате труда.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому с 1 июля 2017 года увеличится размер платы за коммунальные услуги в Волгограде на 9,8% и районах области на 4,2%.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте