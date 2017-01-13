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|Суд смягчил наказание для учительницы за секс со школьницей
|13.01.2017 12:23
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Однако сегодня верховный суд республики, пересмотрев уголовное дело о запретном романе 23-летней женщины и 15-летней девушки, не только не согласился с доводами прокуратуры, но и сократил наказание для педагога на два месяца.
На процессе присутствовала и сама потерпевшая школьница, прибывшая поддержать свою взрослую подругу. Заседание происходило в закрытом режиме.
Резонансная история любви между учительницей русского языка и литературы и школьницей стала известна после того, как 22 августа в гинекологическое отделение больницы Альметьевска была доставлена 15-летняя девушка с повреждениями половых органов и кровотечением. «Скорую» вызвала её учительница, дома у которой медики и застали пострадавшую ученицу.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).
21 ноября 2016 года суд признал педагога Хусаинову виновной и приговорил её к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Румие также было запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение шести лет. Прокуратура просила назначить подсудимой 4,5 заключения в колонии, в связи с чем и подала апелляцию, которую в итоге не смогла обжаловать.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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