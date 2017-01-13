За препятствование проезда машин "скорой помощи" хотят ввести уголовное наказание Печать
13.01.2017 12:48

За препятствование проезда машин

Представители комитета Государственной думы РФ по охране здоровья выступили с инициативой введения уголовной ответственности для тех, кто препятствует проезду "скорой".

Как стало известно "СоцИнформБюро", к законопроекту о защите врачей, ранее разработанному Министерством здравоохранения, предлагается внести поправки: автомобилистов, не пропустивших автомобиль скорой помощи, необходимо привлекать к уголовной ответственности. С такой инициативой выступил комитет Госдумы РФ по охране здоровья.

Препятствование работе медицинского персонала будет расцениваться, как попытка помешать оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то гражданин может быть привлечен к ответственности за непреднамеренное убийство.

Изменения в законопроект Минздрава планируется внести в ходе заседания, которое пройдёт в феврале 2017 года. Отметим, что причиной появления данной инициативы стала смерть 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому "скорая" не успела приехать вовремя из-за перегородившего дорогу автомобиля.

Надира Коннова

 

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