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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт гражданских инициатив, активные горожане создали очередное обращение к представителю власти с просьбой перевести часы на один час вперед.
"...Несмотря на ряд экономических причин, по которым наш город живет по московскому времени, для большинства населения – данный режим очень не удобный. В некоторых случаях – катастрофически неудобный, как для нас, простых трудящихся, так и для наших детей. Это и дети, которые учатся во вторую смену, и дети, которые занимаются в секциях, кружках – где окончание занятий приходится на время от 17.20 до 20.00. Темнеет очень рано! К сожалению, не все родители обеспечены личным транспортом, не все родители имеют возможность отпроситься с работы, чтобы встретить своих малышей и детей раннего школьного возраста после занятий. Поэтому перевод времени – облегчит жизнь большой части родителей и детей", - говорится в петиции.
Активисты указывают, что "у нас отобрали 180 светлых часов в тёплое время года. Заставляют в тёплое время года на час раньше заходить домой, жечь электричество. Наши дети этим летом вместо воздуха будут больше времени проводить у компьютеров, что пагубно влияет на здоровье наших деток".
Кроме того, отмечают волгоградцы, "летом и ранней осенью страдают дачники".
"Дачники уже скоро всё слезы истратят из-за этого времени, так как самый поздний заход солнца летом в 20:10. Огород вообще стал бессмысленным делом. Как быть-то? Когда им заниматься? Досада берёт. И это в сельскохозяйственном крае. Особенно дачники, которым приходится ездить на полив после работы. Ранний заход солнца значительно затрудняет дачную жизнь. Ранний рассвет в летнее время отрицательно сказывается на здоровье населения, особенно пожилого возраста, страдающим пониженным или повышенным артериальным давлением. Ранний рассвет, который в июне происходит в 03:59, очень сильно влияет на биоритмы и самочувствие человека. Тёмное время суток наш организм воспринимает как время расслабления, отдыха и накопления сил, светлое – как время для активной работы. Если за окном светает слишком рано, то организм приходит в недоумение: солнце вовсю светит, почему я ещё сплю? Всё это приводит к недосыпам, переутомлениям, что не самым лучшим образом влияет на настроение и работоспособность", - отмечают активисты.
Инициативная группа граждан Волгоградской области считает, что этот закон "провели не ради нашего здоровья и здоровья наших детей".
На момент публикации петицию подписали 56 участников.
Ранее председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова заявила, подводя итоги 2016 года, что вопрос о переводе часов будут продолжать рассматривать в 2017 году.
"В течение года комитет по охране здоровья занимался детальным изучением вопроса о действующей в Волгоградском регионе системе исчисления времени, а также о её влиянии на суточный биоритм и состояние здоровья граждан. Анализируются экспертные заключения, сделаны запросы в различные инстанции о целесообразности и возможных последствиях смены часового пояса", - говорится в декабрьском пресс-релизе официального сайта облдумы.
Депутаты ознакомились с практическим опытом соседней Астраханской области, которая уже перевела часы. В опросах и анкетировании по данной теме приняли участие более 160 тысяч жителей Волгоградской области. По словам Натальи Семеновой, существует, как минимум, четыре точки зрения и ни одна из них не набрала безусловного преимущества голосов.
"Торопиться с окончательными выводами нельзя. Этот вопрос слишком чувствительный и пути назад не будет. Необходимо выработать максимально выверенное решение", - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья.
Надира Коннова
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