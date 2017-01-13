В Москве 12 детей изъяли из приёмной семьи Печать
13.01.2017 15:17

В Москве 12 детей изъяли из приёмной семьи

Около 12 детей забрали из московской приёмной семьи. По предварительным данным, большинство из них ВИЧ-инфицировано.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», причиной для изъятия стали синяки на теле одного из детей, которые были замечены воспитателями в детском саду. Педагоги сообщили об инциденте службам опеки и полиции.

Один из малышей признался, что накануне его за какую-то шалость наказал отец. После такой информации и ыло принято решение об изъятии детей.

Замруководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова отметила, что в семье воспитывается 13 детей, один из которых кровный. Его было решено оставить в семье.

Сейчас 8 детей находятся в медицинском учреждении, двое — в социальном центре.

Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сообщил, что ситуация взята на контроль департаментом соцзащиты, а также омбудсменом по правам ребенка.

"Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", - сказал Бунимович.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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