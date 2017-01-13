Волгоградцев приглашают принять участие в патриотической акции

Каждый волгоградец в течение 2017 года может принять участие в патриотическом флешмобе «Сталинград в моем сердце». Акция приурочена к 75-летию с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Чтобы принять участие, необходимо сфотографироваться у памятника или монумента, посвященного Сталинградской битве, или с ветераном Великой Отечественной войны. После этого в социальных сетях нужно опубликовать снимок с хештегом #Сталинградвмоёмсердце.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе комитета молодежной политики, на данный момент в интернете опубликовано более 500 работ, на которых волгоградцы фотографируют себя на фоне исторических мест.

Инициатором акции стали ученики Волгоградского лицея имени Федора Слипченко. Как считают организаторы, проект направлен на популяризацию исторических мест Сталинградской битвы и патриотическое воспитание молодого поколения.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»