С понедельника возобновятся занятия в волгоградских школах

Сегодня администрация Волгограда объявила о прекращении карантина во всех общеобразовательных учреждениях города. С 16 января полноценные занятия начнутся для всех классов. Пропущенную неделю ребятам придется "догонять".

Напомним, что зимние каникулы школьникам Волгограда продлили в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и простудой.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе комитета здравоохранения, в первую неделю нового года количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 17,3%. Однако до полного снижения эпидемиологического порога лечебные учреждения Волгоградской области будут и дальше работать в усиленном режиме.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress