С понедельника возобновятся занятия в волгоградских школах Печать
13.01.2017 16:17

С понедельника возобновятся занятия в волгоградских школах

16 января во всех муниципальных образовательных учреждениях города начнутся уроки. Карантин, объявленный из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, завершен.

Сегодня администрация Волгограда объявила о прекращении карантина во всех общеобразовательных учреждениях города. С 16 января полноценные занятия начнутся для всех классов. Пропущенную неделю ребятам придется "догонять".

Напомним, что зимние каникулы школьникам Волгограда продлили в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и простудой.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе комитета здравоохранения, в первую неделю нового года количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 17,3%. Однако до полного снижения эпидемиологического порога лечебные учреждения Волгоградской области будут и дальше работать в усиленном режиме.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru