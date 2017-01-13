Несколько дней назад в Москве состоялась встреча Александра Бречалова с журналистами. В ходе пресс-конференции секретарь ОП РФ рассказал представителям СМИ об основных направлениях работы Палаты в 2017 году.

Как сообщает ИА «Волга-Каспий», в рамках встречи обсуждались и проблемы Волгоградской области, в частности низкая эффективность региональной Общественной палаты.

Александр Бречалов сообщил журналистам, что низкая активность ОП во многих регионах России является одной из существенных проблем. Все усилия столичных коллег «расшевелить» регионалов пока не приносят существенных результатов.

- Волгоградская область ваша бедная, несчастная (нет, серьёзно) претерпела столько псевдоруководителей, у вас очень сложная ситуация. Дайте мне тот перечень вопросов, который, на ваш взгляд, должен решаться, но не решается, я его поставлю перед Андреем Бочаровым лично. Если есть проблема, её нужно решить, и тем самым мы изменим ситуацию, – сообщил секретарь ОП.

Также вопросы журналистов касались и положения в регионе председателя Общественной палаты Волгоградской области Татьяны Гензе, которая поимо этой должности является еще и сопредседателем регионального отделения ОНФ, а также заместителем председателя Совета профсоюзов.

– Общественная палата, профсоюзы, союзы матерей ещё пять организаций – то это ведь в большинстве регионов так. Как это ни парадоксально, это работает. Лояльный человек формирует ту повестку, которая нужна главе региона, – прокомментировал Бречалов журналистам.

Согласно законодательству, основная задача Общественной палаты – контроль за деятельностью власти. Однако на деле волгоградская ОП практически не вмешивается в деятельность региональной власти, которая порой принимает неоднозначные решения.

Так недавно стало известно, что с легкой руки властей города некоторые муниципальные маршруты передали в руки холдинга «Питер Авто», снабдив при этом многомиллионными субсидиями. В то время как местные транспортные предприятия переживают не лучшие времена.

Бурю негодования вреди жителей региона в конце 2016 года также вызвало решение Андрея Бочарова увеличить бюджет региона за счет коммунальных платежей.

Также большой объем проблем находится в сфере ЖКХ, начиная от падающий балконов и заканчивая прецедентами по лишению УК лицензий.

Все эти и многие другие проблемы активно освещают СМИ, обсуждают общественники и просто местные жители. В то время как региональная Общественная палата, видимо, занята какими-то другими проблемами.

Юлия Соболева

Фото: ИА «Волга Каспий»