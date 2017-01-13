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|Путина просят помочь вернуть 10 изъятых детей в их семью
|13.01.2017 18:58
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Семья Дель, сообщается в письме, воспитывает 12 усыновлённых и приёмных детей, а также одного кровного ребёнка. Многие из ребят имеют разные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, синдром Дауна, умственную отсталость, ДЦП, реактивные нарушением привязанности и прочее.
Но абсолютно каждый ребёнок получает в полной мере родительскую любовь и заботу, а также необходимую медицинскую и психологическую помощь.
11 января правоохранительные органы вместе со службами опеки, не поставив в известность родителей, забрали из детсадов и других мест 10 детей. Поводом для изъятия послужила жалоба одного из воспитателей. А 13 января, уверены обратившиеся к президенту, ситуацию усугубили «недобросовестные СМИ», занявшиеся «травлей приёмных родителей».
Реакция Президента РФ на письмо пока неизвестна.
Напомним, сегодня днём появилась информация об изъятии 12 детей из московской приёмной семьи. По уточнённым данным, количество изъятых детей составило 10 человек, а семья проживает в Зеленограде.
Органы опеки совместно с полицией приняли решение об изъятии детей после сообщения сотрудников детского сада, которые увидели синяки на теле одного из воспитанников. В разговоре малыш признался, что папа наказал его за какую-то провинность.
Фото: globallookpress
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