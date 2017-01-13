Стране еще раз покажут старый новый «ад» Печать
13.01.2017 23:08

Стране еще раз покажут старый новый «ад»

Первый канал по случаю празднования в стране старого Нового года вновь покажет зрителям нашумевшее шоу «Новый год на Первом».

 

По сети уже прошла волна негативных обсуждений новогодних телевизионных огоньков, которые повторяются из года в год примерно по одному и тому же сценарию и уже наскучили зрителю. Однако руководство Первого канала не изменяет традициям и постоянным гостям шоу – Филиппу Киркорову, Максиму Галкину, Алле Пугачевой и другим известным лицам.

Трансляция новогоднего шоу подверглась критике не только массового зрителя, но и известных персон. Продюсер Максим Фадеев, который имеет прямое отношение к ведущей программе Первого канала, назвал «Новогоднее шоу на Первом» сельским утренником и сравнил эфир с погружением в ад, сообщает портал URA.ru.

В первые дни нового года на сайте change.org была создана петиция, направленная генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Суть ее в том, чтобы к 2018 году новогоднее шоу было улучшено и избавлено от участия неизменных гостей шоу. К данному моменту петиция имеет более 150 тысяч подписей. Возможно, после массового возмущения зрителя Первый канал все-таки изменит ежегодный новогодний «ад» на «рай».


Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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