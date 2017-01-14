В Волгограде сотрудники ГИБДД провели массовые проверки водителей

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе проведения мероприятия к административной ответственности за нарушения ПДД было привлечено 56 участников дорожного движения. 11 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 6 из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Два водителя управляли автомобилями, не имея прав на управление транспортным средством, а 16 водителей нарушили требования об обязательном страховании владельцев транспортных средств.

- Кроме этого, было выявлено 15 водителей, которые управляли автотранспортом с нарушением правил тонировки, 7 водителей управляли неисправным транспортом, а так же другие нарушения в области ПДД, - отметили в региональном МВД.

Остановку водителей осуществляли группы нарядов ДПС. Сотрудники ГИБДД не только привлекли к административной ответственности автовладельцев-нарушителей, но и провели с ними профилактические беседы о возможных последствиях таких нарушений.

Проведение специальных рейдов продолжится в субботу и воскресенье, 14 января.

Надира Коннова



