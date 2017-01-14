Геннадий Онищенко предложил запретить вейпы в России

Роспотребнадзор в субботу призвал законодательно регулировать использования электронных сигарет.

- Электронные сигареты ("вейпы", - Прим. ред.) могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они фактически могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они очень популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них, - заявили в ведомстве.

Комментируя призыв Роспотребнадзора ввести законодательное регулирование использования вейпов, Онищенко сказал РИА Новости, что "электронные сигареты нужно законодательно приравнять к обороту табачных изделий. Вейпы — это более изощренное рекрутирование молодого поколения путём создания некой субкультуры, которую сегодня мы все безразлично наблюдаем. Здесь тоже нужно и урегулировать, а проще говоря, просто запретить курение вейпов".

"Кто-то на этом вовсе наживается цинично и грубо. Мы теряем здоровье нашей нации", - подчеркнул парламентарий.

Онищенко посоветовал Роспотребнадзору и Минздраву "действовать профессионально, последовательно, с целью получить результат, а не разглагольствовать".

Ранее "СоцИнформБюро" со ссылкой на источники газеты "Коммерсант" сообщало, что Мосгордума намерена предложить запретить продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах. Кроме того, планируется ограничить рекламу этих устройств и установить требования, которые позволят их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.

Инициатором проекта является спикер МГД Алексей Шапошников. Он заявил, что использование вейпов — "такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами". По мнению Шапошникова, моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании.

Следует отметить, что в последнее время в обществе то и дело вспыхивают споры об этической стороне парокурения. Во многом недовольство граждан вызвано тем, что вейперы курят в общественных помещениях и транспорте.

Курильщики электронных испарителей в пользу своей привычки аргументируют отсутствием вреда для себя и окружающих, а также невозможностью запрета со стороны закона. В связи с последним доводом любителей "подымить", в том числе и среди школьников, становится всё больше.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress