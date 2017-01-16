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|МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Волгоградском регионе
|16.01.2017 09:52
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в регионе ожидается сохранение сильных сложных отложений (гололёд, изморозь). Региональное МЧС напоминает, если в прогнозе погоды даётся сообщение о гололёде, то необходимо заранее подготовьтся к выходу на улицу.
При выборе обуви лучше отдать предпочтение малоскользящей на рифлёной подошве. Для большей эффективности рекомендуется использовать ледоступы. Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны.
Пожилым людям региональное МЧС не рекомендует во время гололёда выходить на улицу, дабы избежать возможных травм. Однако, если всё же существует такая необходимость, то нужно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.
Автомобилистам также необходимо соблюдать меры предосторожности при управлении автотранспортом. Во избежание аварийных ситуаций на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, а также дистанцию. Необходимо помнить, что при гололёде тормозной путь увеличивается в восемь раз. По возможности лучше отложить поездки на дальние расстояния.
Надира Коннова
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