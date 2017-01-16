В волгоградском аэропорту из-за тумана задерживаются авиарейсы

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта, рейс авиакомпании "Аэрофлот" задерживается из столицы со временем вылета 10:30 из-за метеорологических условий в Волгограде.

По аналогичной причине задерживаются два рейса: из Волгограда в Шереметьево и из Волгограда в Домодедово. Вместо планового времени вылета в 11:35 в аэропорт Шереметьево взлет воздушного судна запланирован на 12:50 и в аэропорт Домодедово вместо 12:05 перенесен на 13:25. А рейс в Москву с плановым вылетом из Волгограда в 14:30 и вовсе отменен.

Напомним, в понедельник, 16 января, в Волгограде и области синоптики прогнозируют сохранение сильных сложных отложений (гололёд, изморозь), а также тумана.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт международного аэропорта Волгограда