В столице проходит церемония прощания с доктором Лизой Печать
16.01.2017 11:24

В столице проходит церемония прощания с доктором Лизой

В Москве в Успенском храме Новодевичьего монастыря москвичи и гости города прощаются с Елизаветой Глинкой.

Сегодня на территории Успенского храма в Москве проходит процедура прощания с главой международной общественной организации «Справедливая помощь».

Как сообщает ТАСС, на церемонию прощания приехал председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер и другие.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154. Она сопровождала гуманитарный груз для больниц в Сирии.

Напомним, 25 декабря в небе над Сочи произошло крушение Ту-154. Самолет министерства обороны вылетел из Адлера в Сирию и пропал с радаров. Позже в нескольких километрах от побережья Сочи удалось обнаружить обломки лайнера. На борту воздушного судна находилось 92 человека, в том числе и доктор Лиза.

Для справки:

Елизавета Глинка – российский общественный деятель и правозащитник. По образованию - врач-реаниматолог и специалист в области паллиативной медицины. Является основателем международной общественной организации «Справедливая помощь», которая помогает бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам.

В марте 2014 года доктор Лиза оказывала помощь в лечении тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины.

С 2015 года во время войны в Сирии неоднократно посещала страну с гуманитарными миссиями.

Юлия Соболева
Фото: Администрация президента

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