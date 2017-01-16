Правительство готовит новый удар по карманам жителей России Печать
16.01.2017 12:56

Правительство готовит новый удар по карманам жителей России

Правительство РФ вновь решило обратиться к карманам граждан, чтобы залатать дыры в бюджете.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Ведомости", Минфин и Минэкономразвития прорабатывают в настоящее время повышение налогов на потребление базовых товаров.

Речь ведется об отмене льготной ставки НДС (10% вместо вместо 18%), которая применяется при продаже основных продуктов питания (кроме деликатесов), лекарств и товаров для детей. С точки зрения экономического роста эти льготы признаны "неэффективными", а главное, из-за них бюджет ежегодно недополучает 150 млрд рублей.

Повышение налога неизбежно приведет к серьезному росту цен на товары, к которым он применяется, бизнес будет вынужден переложить свои расходы на потребителей. В первую очередь пострадают бедные семьи, говорят эксперты.

Компенсировать повышение НДС власти планируют адресной помощью малоимущим на сумму 1500 рублей в месяц. Однако, пока нет четких критериев нуждаемости. Властям, возможно, придется вводить систему продовольственных карточек. Таким образом, полученную от государства помощь люди потратят на приобретение продуктов.

Проект такой программы 2 год назад был подготовлен Минпромторгом. Предполагалось, что нуждающиеся будут получать на специальные карты "эквиваленты денежных средств" для покупки продуктов российского производства. Стоимость программы была оценена в 140 млрд рублей, но денег на продовольственные карточки не нашлось.

Эксперты считают, что повышение НДС станет новым серьезным ударом по людям.

Отметим, что за два года кризиса реальные доходы населения упали на 12,7%, а пенсии - на 7,7%. Еще выше темпы падения потребительской активности: с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный товарооборот в стране сжался на 15,4%. Продукты подорожали в стране на 24,8%, непродовольственные товары - на 24,3%.

По данным ВШЭ, 41% семей жалуются, что им не хватает денег на еду и одежду. Причем, среди пенсионеров и многодетных семей эта доля еще выше - 57% и 47% соответственно.

Надира Коннова

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