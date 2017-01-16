Весной и летом на территории региона ограничат движение большегрузов Печать
16.01.2017 13:27

Весной и летом на территории региона ограничат движение большегрузов

Губернатор Волгоградской области подписал постановление о временном запрете движения грузовых транспортных средств в весенний и летний периоды.

Согласно тексту постановления, запрет на въезд в Волгоградскую область коснется тягачей, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн. Для предупреждения водителей большегрузов на въезде в регион будут установлены временные дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Проехать в Волгоградскую область можно будет только с разрешения регионального комитета транспорта при условии возмещения ущерба.

В весенний период ограничение на въезд будет введено с 1 по 30 апреля 2017 года. Проехать по Волгоградской области большегрузы также не смогут с 20 мая по 31 августа с 9 утра до 9 вечера, если средняя температура на улице будет не ниже 32 градусов.

Временное ограничение движения вводится в целях сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Волгоградской области. Весной закроют дороги из-за влажности, а летом из-за жары.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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