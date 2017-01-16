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|В Волгограде сотрудники ГИБДД задержали за три дня 23 пьяного водителя
|16.01.2017 13:41
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В ходе проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД 129 участников дорожного движения. 23 водителя находились в состоянии опьянения, при этом 8 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Три водителя управляли автомобилями, не имея на то права управления транспортным средством. 41 водитель нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС. 32 водителя управляли автотранспортом с нарушением правил тонировки, девять водителей управляли ТС с технической неисправностью и пять водителей нарушили правила перевозки детей. Также были выявлены еще ряд нарушения в области правил дорожного движения.
Остановку водителей транспортных средств осуществляли группы нарядов ДПС. Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду не только привлекли водителей к административной ответственности, но и провели с ними профилактические беседы о возможных последствиях таких нарушений.
Надира Коннова
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