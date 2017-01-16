Владимир Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ

Пресс-служба Кремля опубликовала материал: "Подписан указ об установлении Дня войск национальной гвардии". Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на правительственный сайт, Владимир Путин постановил установить 27 марта Днем войск национальной гвардии Российской Федерации. "Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", — говорится в тексте подписанного президентом указа. В документе отмечается, что эта дата установлена "в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации". Напомним, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) была создана указом президента 5 апреля прошлого года. Надира Коннова

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