Владимир Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ Печать
16.01.2017 14:49

Владимир Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ

Пресс-служба Кремля опубликовала материал: "Подписан указ об установлении Дня войск национальной гвардии".

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на правительственный сайт, Владимир Путин постановил установить 27 марта Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", — говорится в тексте подписанного президентом указа.

В документе отмечается, что эта дата установлена "в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации".

Напомним, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) была создана указом президента 5 апреля прошлого года.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru