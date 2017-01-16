Недобросовестные УК будут штрафовать за неправильные платежки Печать
16.01.2017 15:13

Недобросовестные УК будут штрафовать за неправильные платежки

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил о введении повышенной финансовой ответственности управляющих компаний за начисление коммунальных платежей.

Сегодня на совещании с Дмитрием Медведевым в подмосковной резиденции «Горки» Дмитрий Козак рассказал о введении с 1 января ответственности за начисление коммунальных платежей.

- С 1 января 2017 года - введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было,- сообщил Козак на заседании.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу с начала этого года, потребитель в праве потребовать проведение проверки приходящих «платежек». В случае, если в квитанции окажутся неверные данные, потребитель может обратиться с письменным заявлением о получении с управляющей компании штрафа.

Получить неустойку за неправильные платежки потребитель сможет в течение 2 месяцев со дня обращения. Она будет выплачена путем снижения размера платы за коммунальную услугу или переведена на погашение имеющихся задолженностей. Данные о выплате штрафа будут отражены в платежке отдельной строкой.

Отметим, что по данным Госжилнадзора по Волгоградской области, только за 2016 год УК и ТСЖ региона неверно насчитали местным жителям плату за ЖКХ на общую сумму в 40 миллионов рублей.

Последний случай произошел в рабочем поселке Городище. Там управляющая компания дома №3 по улице Гидротехнической «ошиблась» на 20 тысяч рублей, начисляя плату за потребление электричества с января по июль 2016 года.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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