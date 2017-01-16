Сказочные персонажи объяснят мигрантам, как себя вести



Методичка представляет из себя 100-страничный комикс с изображением героев русских сказок.

Три богатыря, Снегурочка, Кащей Бессмертный, Василиса Премудрая и другие персонажи объяснят читателям о правилах поведения в обществе, процессе прохождения регистрации и других вещах, с которыми сталкивается каждый мигрант. Для закрепления знаний в сборнике приводятся тесты.

«В Москву приезжают иностранные граждане. Мы тоже считаем их сказочными героями, и их встречают сказочные герои из России, которые рассказывают приезжим о правилах пребывания», — объяснил содержание сборника руководитель организации «Поддержка трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин, добавив, что методичка ориентирована в первую очередь на нелегальных мигрантов.

На сборник, который должен понизить "уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов" было потрачено 7 миллионов рублей. Тираж составил 50 тысяч экземпляров на русском языке.

Россияне уже оценили задумку московских властей, прокомментировав её в социальных сетях.

- Теперь я знаю как себя вести, — сыронизировал Айхан Гасымзаде.

- Когда появится комикс для русских, как нужно вести себя заграницей? - резонно спросил Алексей Крылов.

- Может, стоит просто ввести визовый режим? - задался вопросом Виктор Евстигнеев.

- 7 миллионов на разработку комикса... Больше не на что потратить, видимо, - отметил Дмитрий Архипов.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"