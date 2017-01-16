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|Сказочные персонажи объяснят мигрантам, как себя вести
|16.01.2017 15:22
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Три богатыря, Снегурочка, Кащей Бессмертный, Василиса Премудрая и другие персонажи объяснят читателям о правилах поведения в обществе, процессе прохождения регистрации и других вещах, с которыми сталкивается каждый мигрант. Для закрепления знаний в сборнике приводятся тесты.
«В Москву приезжают иностранные граждане. Мы тоже считаем их сказочными героями, и их встречают сказочные герои из России, которые рассказывают приезжим о правилах пребывания», — объяснил содержание сборника руководитель организации «Поддержка трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин, добавив, что методичка ориентирована в первую очередь на нелегальных мигрантов.
На сборник, который должен понизить "уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов" было потрачено 7 миллионов рублей. Тираж составил 50 тысяч экземпляров на русском языке.
Россияне уже оценили задумку московских властей, прокомментировав её в социальных сетях.
- Теперь я знаю как себя вести, — сыронизировал Айхан Гасымзаде.
- Когда появится комикс для русских, как нужно вести себя заграницей? - резонно спросил Алексей Крылов.
- Может, стоит просто ввести визовый режим? - задался вопросом Виктор Евстигнеев.
- 7 миллионов на разработку комикса... Больше не на что потратить, видимо, - отметил Дмитрий Архипов.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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