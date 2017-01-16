Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, для жителей и гостей города подходы к воде будут открыты в семи районах города.

В Тракторозаводском районе купель появится на территории пляжа на Спартановке, прямо напротив жилого дома № 4 по улице Грамши с 20:00 18 января до 16:00 19 января.

Жители Краснооктябрьского района смогут окунуться в проруби на территории яхт-клуба "Пилигрим" (ул. Матевосяна, 16а), с 18:00 18 января до 20:00 19 января.

В Центральном районе крещенские купания состоятся на Нижней террасе набережной имени 62-й Армии, напротив причала № 9.

В Дзержинском районе купель появится традиционно на пруду Ангарском с 22:30 18 декабря до 6:00 19 января.

В Советском районе прорубь для купания ждет горожан на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне с 18:00 18 января до 22:00 19 января.

В Кировском районе купель расположится на набережной Волги возле пристани имени Руднева с 22:00 18 января до 16:00 19 января.

Жители Красноармейского района смогут окунуться в одну из двух купелей. Первая будет расположена на Волго-Донском судоходном канале в посёлке Южный на пляже детского оздоровительного лагеря "Рассвет", а вторая – на набережной Волги у монумента В.И. Ленину. Открыта она будет с 21:00 18 января до 12:00 19 января.

Для удобства волгоградцев и гостей города возле купелей будут развернуты торговые точки, а также установлены пункты обогрева, где можно будет переодеться и согреться горячим чаем.

Обеспечивать безопасность людей во время крещенских купаний с 18:00 18 января до 20:00 19 января будут бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, центра ГИМС МЧС РФ по Волгоградской области, МУ "Служба спасения Волгограда" и народные дружинники.

Главный внештатный специалист профилактической медицины Алексей Покатилов рассказал, что купание в проруби является отличным способом укрепления здоровья и повышения иммунитета, однако показано оно не всем.

- Подобная процедура без предварительной подготовки опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,а также тем, кто имеет нестабильный уровень артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания.

Этой категории людей запрещено окунаться в ледяную воду, - заявил специалист.

Также не стоит рисковать и жителям региона с малейшими признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ.

- В этом случае купание чревато осложнениями в виде пневмонии. В сезон повышенной заболеваемости маловероятна польза обряда для пожилых людей и маленьких детей. У тех и других ослаблен иммунитет, - отметил Алексей Покатилов.

Медик рассказал, что стоит помнить о нескольких важнейших правилах безопасности.

- Во избежание переохлаждения перед купанием в проруби нужно разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Не стоит находиться в проруби более одной минуты. Окунаться лучше всего по шею. Выйдя из купели, необходимо сразу переодеться в сухую одежду и как можно скорее оказаться в тепле", - рекомендует главный внештатный специалист профилактической медицины.

Главный врач службы скорой помощи Волгограда Роман Морозов рассказал, что делать в случаях признаков обморожения.

- В случае появления признаков обморожения (нарушение чувствительности, чувство онемения и покалывание) не рекомендуют растирать травмированный участок. Необходимо сначала согреть человека, дать ему горячее питье, укутать одеялами или теплыми вещами. Без промедления нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Если в короткие сроки добраться до лечебного учреждения нет возможности, то нужно использовать всевозможные подручные средства для наложения термоизолирующей повязки. Это может быть как шерстяная кофта, шарф, так и какая-либо сухая ткань. Важно знать, что согревание должно происходить изнутри, поэтому использовать грелки или ванночки из горячей воды категорически запрещается. Также запрещено принимать алкоголь, так как последствия холодовой травмы только усугубятся, - отметил Роман Морозов.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда