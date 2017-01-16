Волгоградских студентов приглашают на «Акварель талантов» Печать
16.01.2017 16:49

Волгоградских студентов приглашают на «Акварель талантов»

В торгово-развлекательном комплекте «Акварель» пройдет творческий фестиваль в честь Дня студента.

Сегодня организатор мероприятия молодежный центр «Лидер» объявил прием заявок на городской фестиваль «Акварель талантов», который пройдет 22 января в атриуме торгового центра.

Всем желающим продемонстрировать свои таланты и умения необходимо заполнить заявку в официальной группе молодежного центра. Основные номинации: вокал, хореография, инструментальное исполнение или оригинальный жанр. 

Начало фестиваля в 15.00. Вход свободный.

Юлия Соболева
Фото: Молодежный центр «Лидер»

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