Павленский уехал из страны после обвинения в изнасиловании Печать
16.01.2017 17:33

Павленский уехал из страны после обвинения в изнасиловании

Российский художник-акционист Пётр Павленский уехал со своей семьёй во Францию после того, как на него и его жену написали заявление об изнасиловании.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в тяжком преступлении художника обвинила актриса московского театра документальной пьесы Театр.doc Анастасия Слонина.

Актриса написала заявление в правоохранительные органы, в котором сообщила о совершённых Павленским и его гражданской женой Оксаной Шалыгиной в отношении неё насильственных действиях сексуального характера.

Павленский признаёт, что Слонина в прошлом месяце приходила к нему домой, однако никакого изнасилования, по заверению художника, не было. Действия заявительницы акционист назвал доносом. Супруга Павленского тоже отрицает факт изнасилования.

«Насилия не было с нашей стороны. Была возня унылая, после которой и появилось заявление», - сообщила женщина средствам массовой информации.

По словам художника, если уголовное дело против него и его жены будет открыто, он попросит политического убежища у французских властей.

Павленский

Пётр Павленский известен скандальными художественными акциями, направленных, в основном, на самоистязание, а по словам самого художника — на проблемы российской политики.

В 2012 году Павленский устроил одиночный пикет в Санкт-Петербурге, зашив себе рот суровой ниткой. В 2013 году обнажённый художник завернулся в колючую проволоку и пролежал несколько часов перед зданием заксобрания в Петербурге. Через пять месяцев после этого акционист прибил свою мошонку к каменной брусчатке на Красной Площади. В 2014 Павленский отрезал себе мочку правого уха, сидя голым на стене московского института психиатрии им. Сербского. А в 2015 художник поджёг входную дверь здания органов госбезопасности на Лубянке, ожидая собственное задержание.

 

Лилия Финько

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