Плата за парковку в аэропорту была завышена
Антимонопольная служба признала повышение платы за стоянку на парковке аэропорта с 16 по 60 минуту н....
За 2016 год Москва лишилась десятков исторических зданий
По итогам 2016 года общественное движение «Архнадзор» подготовило список московских утрат, объединив....
|В Волгограде ограничат движение по переезду «6 км Ельшанка»
|16.01.2017 18:32
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгограда, с 9.00 по 14.00 17 января движение по железнодорожному переезду будет скорректировано в связи с ремонтом.
Проезжая часть, соединяющая улицу Содовую и Тулака будет частично сужена. Движение через переезд будет организовано по встречной полосе.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:32
В Волгограде ограничат движение по переезду «6 км Ельшанка»
-
18:32
Пенсионный возраст могут повысить к 2019 году
-
18:07
УФАС России проверит завышение цен на топливо в Волгограде
-
17:33
Павленский уехал из страны после обвинения в изнасиловании
-
17:21
Под Волгоградом пьянка соседей дошла до поножовщины
-
16:49
Волгоградских студентов приглашают на «Акварель талантов»
-
15:54
У крещенских купелей в Волгограде будут дежурить спасатели, медики и полицейские
-
15:42
Ревнивый волгоградец спалил автомобиль бывшей возлюбленной
-
15:22
Сказочные персонажи объяснят мигрантам, как себя вести
-
15:13
Недобросовестные УК будут штрафовать за неправильные платежки
-
14:54
Беспилотники «поговорят» с нарушителями на водных объектах в Москве
-
14:49
Владимир Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
-
14:21
В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге
-
14:20
В Москве свадебный кортеж полицейского проехал задним ходом
Самое читаемое
-
17:21
Под Волгоградом пьянка соседей дошла до поножовщины
-
15:42
Ревнивый волгоградец спалил автомобиль бывшей возлюбленной
-
14:21
В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге
-
14:20
В Москве свадебный кортеж полицейского проехал задним ходом
-
13:04
11-летний мальчик прострелил глаз своему брату
-
12:17
Девушку-инвалида не пустили в бар в Красноярске
-
12:03
В центре Волгограда загорелась маршрутка. ВИДЕО
Последние комментарии
-
Геннадий Онищенко предложил запретить вейпы в России
-
Лучше бы Онищенко добился того, чтобы на упаковках продуктов писали правду о составе. О количестве ... >>
-
-
В Волгограде объявили набор в доноры спермы и яйцеклеток
-
Буду донором. 31 год,рост 182 см. Симпатичный,име ю среднее специальное,выс шее образование. Занимаюсь ... >>
-
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
а зачем с Питером сравнивать? Мы не в Питере живём , и конфликт тут местного и московского времени, и ... >>
-
-
Девушке светит срок из-за публикации двухлетней давности в соцсети
-
Вообще новость ни о чем. Аффтар не раскрыл темы. >>
-
-
Россияне потребовали убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира 2018 года
-
Говорят, что пожилые люди любят Пугачеву. Мне 70 лет и я ненавижу эту вульгарную и хамоватую ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Дать условный срок и вернуть ребёнка в семью >>
-
-
Стране еще раз покажут старый новый «ад»
-
на самом деле смотрели это шоу и убедились в том ,что тупой еще тупее .НЕ смешно и не интересно . >>
-