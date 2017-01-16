В Волгограде ограничат движение по переезду «6 км Ельшанка»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгограда, с 9.00 по 14.00 17 января движение по железнодорожному переезду будет скорректировано в связи с ремонтом.

Проезжая часть, соединяющая улицу Содовую и Тулака будет частично сужена. Движение через переезд будет организовано по встречной полосе.

Объехать заторы на этом участке можно будет по улицам Кабардинской и Череповецкой.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress