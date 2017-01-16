В Волгограде ограничат движение по переезду «6 км Ельшанка» Печать
16.01.2017 18:32

В Волгограде ограничат движение по переезду «6 км Ельшанка»

17 января из-за ремонта железных путей в Советском районе будет изменена схема движения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгограда, с 9.00 по 14.00 17 января движение по железнодорожному переезду будет скорректировано в связи с ремонтом.

Проезжая часть, соединяющая улицу Содовую и Тулака будет частично сужена. Движение через переезд будет организовано по встречной полосе.
Объехать заторы на этом участке можно будет по улицам Кабардинской и Череповецкой.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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