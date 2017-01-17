Камышинский мультипликатор "отомстил за слитого Шерлока" Печать
17.01.2017 11:33

Камышинский мультипликатор

Шерлок Холмс и доктор Ватсон стали главными героями нового анимационного ролика мультипликатора из Камышина, известного во всемирной сети, как Snowman (канал Камышин VG Film).

Как стало известно "СоцИнформБюро", мультфильм посвящен скандалу, который связан с тем, что третья серия последнего сезона "Шерлока" под названием "Последнее дело" появилась нелегально в интернете в русской озвучке до официальной премьеры на "Первом канале".

Представитель "Первого канала" уже заявил СМИ, что причиной утечки в интернет третьей серии четвертого сезона сериала "Шерлок" могла стать хакерская атака. В настоящее время журналисты активно обсуждают, будет ли канал BBC после этого дальше сотрудничать с главным телеканалом России?

Именно на эту тему и создал анимационный мультфильм аниматор из Камышина. Шерлок Холмс делает примерно тот же вывод, что и ведущие каналы России и Англии: виноваты в утечке русские хакеры. Холмс делает ошеломляющий вывод: необходимо снимать продолжение. Причем, на английском языке. Ватсон намекает, что переводчиков в России хватает, на что главный сыщик планеты отвечает веским аргументом, позволяющим вспомнить "лихие девяностые".

Анна Павлова

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