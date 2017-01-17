Жители Волгоградского региона задолжали за коммуналку более 1 миллиарда рублей Печать
17.01.2017 12:35

Жители Волгоградского региона задолжали за коммуналку более 1 миллиарда рублей

В должниках в настоящее время находится более 54 тысяч жителей Волгоградского региона.

В 2016 году на исполнении в региональном УФССП России находилось 54 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ. Если сравнивать с 2015 годом, то число должников в 2016 году выросло на 5 тысяч. В настоящее время сумма общего долга волгоградцев за коммунальные услуги превысила 1 миллиард рублей.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ведомства, взыскать задолженность по коммунальным платежам достаточно не просто, так как основная масса должников - неблагополучная категория жителей Волгоградской области. В прошлом году судебные приставы окончили и прекратили более 43 тысяч исполнительных производств данной категории на сумму 824 миллиона рублей. Для сравнения, в 2015 году было прекращено 36 тысяч исполнительных производств на сумму 640 миллионов рублей.

В 2016 года лишь благодаря мерам принудительного характера, а также регулярным рейдам по адресам должников судебным приставам удалось взыскать более 290 миллионов рублей, в 2015 году эта сумма составляла 200 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что в текущем году судебные приставы продолжат свою работу по взысканию задолженности за услуги ЖКХ.

Надира Коннова

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