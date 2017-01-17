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|Волгоградские отделения Сбербанка превращаются в ночлежки для бомжей
|17.01.2017 12:26
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16 января в редакцию интернет-газеты «Кривое зеркало» обратилась местная жительница Людмила Т. Она сообщила, что обнаружила в вечернее время в офисе Сбербанка №8621/0104 на площади Павших борцов спящего бомжа.
– Как обычно, после работы я заскочила в Сбербанк на площади – и сразу вышла из помещения. Снимать наличность в присутствии мерзко пахнувшего и представлявшего потенциальную угрозу моей безопасности бомжа я посчитала неразумным, – рассказала Людмила Т.
Как сообщила волгоградка, несмотря на довольно позднее время, двери в хранилища банкоматов были свободно открыты. Система входа в хранилище по банковской карточке отсутствовала.
— У меня есть еще один счет – в «Альфа-банке», и когда в такое же время я прихожу в офис этого банка для совершения аналогичной операции, дверь можно открыть только с помощью карты банка, которую я должна вставить в специальное устройство. Здесь же никаких манипуляций совершать не требуется. Двери открыты настежь. Не хватает только таблички «приходите в мой дом, мои двери открыты, — возмутилась женщина.
Стоит сказать, что этот случай не единичный в нашем городе, да и во многих других городах страны. С наступлением холодов лица без определенного места жительства начинаю искать место для теплой ночлежки. Кто-то идет искать уютный подвал, а кто-то регулярно отсыпается в отделениях Сбербанка, поскольку банк вот так свободно предоставляет круглосуточный доступ в чистое и теплое помещение всем желающим. Вот только насколько это безопасно и приятно для клиентов, которые просто хотят воспользоваться услугами?
Напомним, ИА «СоцИнформБюро» ранее сообщало о подобном случае в Москве. Там местный житель запечатлел неприятного и грязного бомжа на камеру мобильного телефона.
В пресс-службе Сбербанка тогда сообщили, что о проблеме с бездомными знают и регулярно с ней борются.
- Мы признаем, что данная проблема существует и стремимся решать ее, ориентируясь как на заботу о клиентах, так и на свое представление о социальной ответственности банка. Мы стараемся сделать любое посещения банка максимально комфортным для клиентов, при обнаружении ночующих в банке людей служба безопасности обращается в государственные органы, отвечающие за помощь бездомным, — прокомментировали в Сбербанке.
Несмотря на все усилия сотрудников, волгоградцы все равно почему-то продолжают сталкиваться в вечернее время с асоциальными элементами в отделениях Сбербанка.
Год назад корреспонденты ИА «СоцИнформБюро» провели ночной рейд по отделениям Волгограда. Из 14 проверенных офисов двери оказались заперты только у одного на Краснознаменской 3А.
Отметим, что об обеспечении комфортного обслуживания для клиентов часто говорит руководитель «Сбербанка» Герман Греф. Недавно он даже лично принял участие в PR-акции с переодеванием в костюм, имитирующий инвалидность. Для этого мероприятия руководство закупило аж 9 костюмов.
При таком подходе к клиентам вызывает недоумение, что «Сбербанк» до сих пор не может оборудовать отделения для безопасного получения услуг в вечернее время.
Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»
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