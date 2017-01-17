Плата за парковку в аэропорту была завышена
Антимонопольная служба признала повышение платы за стоянку на парковке аэропорта с 16 по 60 минуту н....
За 2016 год Москва лишилась десятков исторических зданий
По итогам 2016 года общественное движение «Архнадзор» подготовило список московских утрат, объединив....
|Неплательщик алиментов встал на путь исправления после обязательных работ
|17.01.2017 13:00
|
Должник уже трижды привлекался по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), однако это никаким образом не повлияло на недобросовестного отца, сообщили в пресс-службе ФССП по Волгоградской области.
Вскоре злостного неплательщика алиментов привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили на этот раз 60 часов обязательных работ в виде уборки территории дома культуры.
Такое наказание неожиданным образом изменило должника — мужчина понял свои ошибки, устроился на работу и выплачивает алименты.
Фото: архив ФССП
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:00
Неплательщик алиментов встал на путь исправления после обязательных работ
-
12:35
Жители Волгоградского региона задолжали за коммуналку более 1 миллиарда рублей
-
12:26
Волгоградские отделения Сбербанка превращаются в ночлежки для бомжей
-
12:00
Директор фирмы из Волжского идет по суд за мошенничество при реконструкции детсада
-
11:57
Под Волгоградом директор предприятия 5 лет не платила зарплату подчинённым
-
11:33
Камышинский мультипликатор "отомстил за слитого Шерлока"
-
11:19
В результате взрыва на Комсомольском мосту пострадал человек
-
11:06
На севере Волгограда автоледи на "Матизе" задним ходом сбила двух пешеходов
-
10:52
Осужденного наказали за татуировку
-
10:37
Под Волгоградом пьяный водитель наехал на шлагбаум: погиб пассажир "десятки"
-
10:18
Самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в Волгограде
-
10:13
Житель Волгоградской области получил 12 лет за убийство приятелей
-
09:41
При пожаре в Волгограде пострадала женщина
-
16.01.2017 23:48
«Спартак» пополнил Луис Адриано
Самое читаемое
-
12:00
Директор фирмы из Волжского идет по суд за мошенничество при реконструкции детсада
-
11:57
Под Волгоградом директор предприятия 5 лет не платила зарплату подчинённым
-
11:19
В результате взрыва на Комсомольском мосту пострадал человек
-
11:06
На севере Волгограда автоледи на "Матизе" задним ходом сбила двух пешеходов
-
10:52
Осужденного наказали за татуировку
-
10:37
Под Волгоградом пьяный водитель наехал на шлагбаум: погиб пассажир "десятки"
-
10:18
Самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в Волгограде
Последние комментарии
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Заход солнца Волгоград -20:10:31 (22.06.2017) Восход солнца Волгоград- 04:00:11 (22.06.2017) Заход ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Заход солнца Волгоград -20:10:31 (22.06.2017) Восход солнца Волгоград- 04:00:11 (22.06.2017) Заход ... >>
-
-
Осужденного наказали за татуировку
-
Ололопхпхпаха ору,не надо быть вором,чтобы знать,что свастика означает отрицание к властям и режиму,при ... >>
-
-
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
Кто эти люди из «НОВАПОРТ Трейдинг»? Страна должна знать своих героев! >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Сказочные персонажи объяснят мигрантам, как себя вести
-
Самому главному мигранту Собянину методичка не помогла. И что с ним делать? >>
-