Неплательщик алиментов встал на путь исправления после обязательных работ



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 35-летний волгоградец вёл аморальный образ жизни и нигде официально не работал, уклоняясь от уплаты алиментов своему ребёнку. В результате задолженность составила более 100 тысяч рублей.

Должник уже трижды привлекался по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), однако это никаким образом не повлияло на недобросовестного отца, сообщили в пресс-службе ФССП по Волгоградской области.

Вскоре злостного неплательщика алиментов привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили на этот раз 60 часов обязательных работ в виде уборки территории дома культуры.

Такое наказание неожиданным образом изменило должника — мужчина понял свои ошибки, устроился на работу и выплачивает алименты.



Лилия Финько

Фото: архив ФССП