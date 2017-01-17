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|В Сочи буйного пассажира выгнали из самолета
|17.01.2017 14:17
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В дежурную часть одного из полицейских отделений Сочи поступило сообщение от диспетчера аэропорта об агрессивном и изрядно выпившем пассажире рейса «Сочи – Пулково». Сотрудник аэропорта рассказал полицейским, что мужчина ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок в салоне самолета.
К месту происшествия приехали сотрудники полиции и забрали дебошира. Медицинское освидетельствование в отделении показало высокую концентрацию алкоголя в крови.
В результате мужчина не смог вылететь из Сочи, в возврате средств за неиспользованный билет ему отказали, а еще назначили штраф в размере 500 рублей.
Стоит сказать, что в России довольно остро стоит проблема с авиадебошем, что доставляет немало дискомфорта обычным пассажирам. Основная причина неадекватного поведения на борту – слишком мягкие, по сравнению с Западом, законы, регламентирующие поведение пассажиров.
Кроме дискомфорта пассажиров, из-за пьяных выходок растут и убытки российских авиакомпаний. Рейсы задерживаются, а иногда и вовсе срываются.
В сентябре 2016 года вопрос ужесточения наказания за буйное поведение на борту обсуждали Владимир Путин и глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.
В ходе разговора Виталий Савельев предложил главе государства значительно поднять штрафы до 500 тысяч за нарушение порядка на борту, а также разрешить применять пластиковые средства сдерживания (наручники и ремни). Президент инициативу поддержал.
Буквально вчера на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников сообщил журналистам, что ГД начнет рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мер за дебош в транспорте уже в этот четверг 19 января.
Юлия Соболева
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