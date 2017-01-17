В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством Печать
17.01.2017 14:56

В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством

Московская патриархия опубликовала на своём сайте список профессий, не совместимых со священством. Документ был подготовлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 6-страничный проект описывает каноны, накладывающие запрет на некоторые профессии, чьи представители не могут быть священнослужителями.

Так, в запрещённый реестр попали: военные, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, госслужащие, медработники, ветеринары, бизнесмены, сотрудники игорных и развлекательных заведений, спортсмены, танцоры, певцы и актёры.

В комментарии к публикации к списку говорится, что проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов. Комментарии могут оставить все желающие.

Лилия Финько

Фото: официальный сайт Московского Патриархата

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