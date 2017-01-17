Волгоградцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня с самого утра наблюдаются нестабильные погодные условия на территории города.

По сообщению волгоградского гидрометцентра, к середине дня в Волгограде наблюдается усиление дымки и изморози. Отметим, что рано утром ЦГМС также публиковали штормовые предупреждения для горожан из-за сильного тумана, однако позже туман отступил.

Согласно прогнозу, такая переменчивая погода сохранится сегодня до вечера. Небольшой снегопад, ветер и гололедица будет держаться в Волгограде еще минимум три ближайших дня. Местами температура воздуха будет опускаться до -15.

Автомобилистов просят учитывать погодные условия при выборе скорости движения.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress