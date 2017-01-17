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|Главой Волгоградстата стал бывший сити-менеджер Волгограда
|17.01.2017 16:29
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О кадровых перестановках в Волгоградстате журналистам стало известно сегодня утром. Как сообщает ИА «Волга-Каспий», в отделе кадров Управления факт назначения Чунакова на новую должность подтвердили.
На новом посту бывший глава администрации города сменил Ольгу Олейник, которая покинула региональную службу статистики по достижению предельного срока на госслужбе. До прихода Чунакова, обязанности Олейник исполняла ее заместитель Татьяна Антонова.
Напомним, что Чунаков долгое время занимал пост мэра Камышина (с 2004 по 2013), после этого был назначен главой администрации Волгограда (с 2013 по 2016 год). В отставку сити-менеджер ушел 23 июня прошлого года. За все время, которое Чунаков провел на посту главы администрации, он несколько раз успел попасть в число худших мэров страны.
В начале 2017 года появилась информация, что Александр Чунаков также подался в преподавательскую деятельность и стал доцентом кафедры изысканий и проектирования ВолГТУ.
Юлия Соболева
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