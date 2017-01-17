Москва теряет свой облик



«Предполагается обустроить, отремонтировать капитально и текущим ремонтом более 3 тысяч московских дворов. Эта программа будет продолжаться постоянно, а те дворы, которые ремонтировались в предыдущие годы, будут заново подвергаться текущему ремонту, поддерживаться на должном уровне», — заявил Собянин.

Помимо этого, по словам градоначальника, на 280 столичных объектах появится архитектурно-художественная подсветка. Также планируется сдать начатые в прошлом году работы на Бульварном, Кремлёвском и Садовом кольцах и благоустроить 13 набережных Москвы-реки.

Заместитель мэра города по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков сообщил об объёме восстановительных работ — общая протяженность московских улиц, которые затронет ремонт, составит 52,7 км.

Между тем, в начале года общественное движение «Архнадзор» опубликовало список уничтоженных за 2016 год московских зданий, в том числе и несколько десятков исторических строений.

Среди них — деревянные дома дореволюционного строения адвоката Мануйлова и композитора Танеева, четыре архитектурных здания железнодорожной инфраструктуры начала ХХ века, два здания на Варварке 14, сохранившие интерьер 1898 года.

Похоже, что столица России всё больше утрачивает свой неповторимый архитектурно-исторический облик в угоду глянцу современных высоток.





Лилия Финько

Фото: globallookpress