Враги современной России: мнения экспертов

Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реальные враги. Такого мнения придерживаются 68% населения. Однако эксперты иного мнения на этот счет. 16 января Аналитический центр Юрия Левады опубликовал данные социологического опроса о враждебности других стран к России. Как показали результаты, россияне уверены в наличии врагов. Согласно данным опроса, 68% ответили «да» на вопрос: «Есть ли у России враги?». Однако только 52% респондентов посчитали, что внешние недруги могут угрожать россиянам. 29% опрошенных высказали мнение, что разговоры о врагах ведет российская власть с целью запугать население и сделать его послушным. Ранее опубликованные опросы Левада Центра показывают, что вероятно недругами для России могут быть страны, входящие в блок НАТО. В ноябре 2016 года 42% высказались, что у РФ есть основания бояться «натовских» государств. Эксперты же оценивают враждебность к России других стран по-разному, но в одном их оценки схожи – России никто не хочет зла намеренно. Политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что отрицать существование недоброжелателей глупо, но и называть какую-либо страну прямым врагом у россиян нет оснований. - Врагов у России нет, этот статус надо ещё заслужить. Но это не отменяет наличие оппонентов, конкурентов и неприятелей. До объявления войны нам ещё далеко. Весь вопрос, захотят ли оппоненты пойти таким путём до конца, "эволюционировав" в полноценных врагов. Воевать и пакостничать - не одно и то же.

Глупо сводить все проблемы к "проискам врагов", но верх идиотизма совсем отрицать подобный фактор, представляя, что во всём, остальном мире лишь спят и видят, как бы России сделать добро, - прокомментировал Михаил. Аналитик Центра стратегических оценок и прогнозов, доктор наук Игорь Панкратенко высказал мнение, что главным врагом нашей страны являются не какие-то конкретные страны, а мировые тенденции, которые и пугают россиян. - Данные опроса говорят о том, что заказанная властью кампания на тему "Россия в кольце врагов и потому у нас экономические трудности" - оказалась достаточно успешной. Есть ли в мире страны, негативно относящиеся к России? Безусловно. Более того, во многих странах и политические элиты, и значительная часть населения к России никаких теплых чувств не испытывают. Но назвать их врагами все же затруднительно, поскольку никакой целенаправленной антироссийской политики они не проводят.

Предоставляется возможность ущемить интересы России в какой-то сфере? Без проблем, ущемят. Но вопреки представлениям определенной части россиян, это не носит системного характера. Грубо говоря, не просыпается какой-то иностранный политик утром с мыслью "как бы напакостить Москве". Но один внешний враг у России все же есть, и имя ему - мировые экономические тенденции. Или, как нынче модно говорить - тренды. Мир стремительно развивается, технологии идут вперед. То, что Россия может предложить на внешние рынки - далеко не уникально, а зачастую - и дороже, чем у других. Это и есть наш главный внешний враг, которому мы ничего сегодня не можем противопоставить, - рассказал Игорь Панкратенко. Несколько иной взгляд на внешних врагов представил политолог Андрей Белковский. Он считает, что у России нет прямых врагов, они есть только у российской власти. - Давайте вспомним значения слова "враг": это либо военный противник, либо несогласный с тобою, либо соперник. Военные противники политики Путина появляются регулярно. За 17 лет правления мы воевали с Чечнёй, Украиной, одним из альтернативных правительств Сирии, Грузией. Кто в этой ситуации кому угрожает? Я полагаю, что после развязывания одной стороной агрессии, созданная угроза быстро становится обоюдной. Приходится, как выражается В.В.Путин, опасаться "ответки". Наверняка часть участников опроса под словом "враг" понимают соперника "на арене мирового господства". Такая парадигма понятна, особенно для людей, выращенных в системе "исторического противостояния СССР и США". Но большое значение здесь имеет то, что все высшие руководители современной России выросли и идейно сформировались в рамках как раз такой идеологемы. Стоит понимать, что создание внешних угроз и ответ на них это старый и хорошо работающий способ управления прежде всего не внешним миром, а собственными подданными, так что 52 % правы – враги есть, но и 29% правы — их как врагов создаёт власть, самое малое чтоб отвлечь жителей от врагов внутренних, — заявляет Белковский. С последним утверждением политолога согласен и консультант по коммуникациям Алексей Щербатых. - Любой власти и во все времена было выгодно создавать видимость того, что все вокруг враги. Мы это видели во времена Советского союза и что-то подобное стали видеть и в последнее время. Что-то похожее происходит и в других странах. Даже в США есть аналогичное явление, которые выражено несколько иначе, но тоже есть. Причиной этому является желание правительства оправдать какие-то непопулярные решения или собственные неудачи. Признавать ошибки никто не любит. Также мало кто любит критику в свой адрес. Кого-то другого покритиковать, это всегда пожалуйста. За последнее время мы получили большое количество противников, а друзей теперь можно пересчитать по пальцам. В мире окончательно наступил капитализм и за любую дружбу нужно чем-то платить, — считает Алексей. Как своеобразный итог в теме о врагах России можно привести комментарий Раисы Чапалы, сотрудника издательства «Мир Новостей». - О том, что искать вокруг себя виноватых, врагов, злоумышленников – любимое занятие в России, писал еще «дедушка Крылов». Если бы между гражданами и властью в нашей стране было достигнуто доверие и гражданское согласие, то и на поиски врага не осталось времени и желания. Защиту от нападения нужно доверять вооруженным силам, защиту чести и достоинства – правоохранительным органам. А вот самим гражданам хорошо бы не врагов искать, а просто делать дело – лечить, учить, производить. Таким вот правильным устройством развитое, сильное государство отличается от слабого. А в сильном государстве, как говорится, «и волки сыты, и овцы целы». Главное, чтобы шпиономания и борьба с врагами не отвлекали людей от созидания, - подытожила Раиса. Алёна Басавина

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» Следующая >