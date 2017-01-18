Эдвард Сноуден еще два года проживет в России



Еще на два года российские власти продлили вид на жительство в нашей стране, бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Комментируя слова экс-заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла о выдаче Сноудена властям США, как подарку к инаугурации нового президента Америки Дональда Трампа, Мария Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook, что данное заявление Морелла выглядит смешным.

- Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет, - написала официальный представитель МИД РФ.

Фото - Facebook

Евгений Иванов