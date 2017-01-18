Эдвард Сноуден еще два года проживет в России Печать
18.01.2017 03:44

Эдвард Сноуден еще два года проживет в России

 Российские власти еще на два года продлили вид на жительство для Эдварда Сноудена.


Еще на два года российские власти продлили вид на жительство в нашей стране, бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Комментируя слова экс-заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла о выдаче Сноудена властям США, как подарку к инаугурации нового президента Америки Дональда Трампа, Мария Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook, что данное заявление Морелла выглядит смешным.

- Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет, - написала официальный представитель МИД РФ.

Фото - Facebook

Евгений Иванов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru