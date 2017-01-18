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|Эдвард Сноуден еще два года проживет в России
|18.01.2017 03:44
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Комментируя слова экс-заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла о выдаче Сноудена властям США, как подарку к инаугурации нового президента Америки Дональда Трампа, Мария Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook, что данное заявление Морелла выглядит смешным.
- Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет, - написала официальный представитель МИД РФ.
Фото - Facebook
Евгений Иванов
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