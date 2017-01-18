Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на инициативу, автор петиции обращается к председателю думского комитета здравоохранения Наталье Семеновой, губернатору региона Андрею Бочарову и Президенту России Владимиру Путину, отметив, что в последнее время в Волгоградской области активно обсуждается вопрос о переводе региона в другой часовой пояс. По мнению волгоградца, активисты и сторонники перевода называют субъективные причины и ощущения, искажая при этом исторические факты, и более никаких аргументов не приводят.

"Основной причиной перевода времени считается то, что при СССР Москва и Волгоград были в разных часовых поясах, а теперь в одном. Но на самом деле Москва была в поясе UTC+2, а Волгоград UTC+3. Сегодня Москва и Волгоград живут в поясе UTC+3. То есть для жителей Волгограда ничего не изменилось", - заявляет автор петиции.

Кроме того, отмечает Денис Душутин, Волгоград географически находится в середине часового пояса UTC+3, а местный полдень совпадает с астрономическим.

"Это означает, что Волгоград живёт в своём природном часовом поясе. Наука на стороне текущего времени", - отмечает противник перевода времени.

Автор инициативы просит сохранить родное время в Волгограде, а для всех сторонников перевода предлагает выпустить серию научно-познавательных фильмов о часовых поясах, географии, астрономии.

На момент публикации петицию подписали 28 человек.

Как в противовес вышесказанному, напомним, что неделей раньше волгоградцы в очередной раз обратились с петицией о переводе времени на один час вперед. В своем обращение активные горожане написали, что "...несмотря на ряд экономических причин, по которым наш город живет по московскому времени, для большинства населения – данный режим очень не удобный, а в некоторых случаях – катастрофически неудобный, как для нас, простых трудящихся, так и для наших детей..."

Активисты указали, что "у нас отобрали 180 светлых часов в тёплое время года. Заставляют в тёплое время года на час раньше заходить домой, жечь электричество. Наши дети этим летом вместо воздуха будут больше времени проводить у компьютеров, что пагубно влияет на здоровье наших деток". Кроме того, отметили волгоградцы, "летом и ранней осенью страдают дачники".

Инициативная группа граждан Волгоградской области считает, что этот закон "провели не ради нашего здоровья и здоровья наших детей".

Ранее председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова заявила, подводя итоги 2016 года, что вопрос о переводе часов будет рассмотрен в 2017 году.

По словам Натальи Семеновой, существует, как минимум, четыре точки зрения и ни одна из них не набрала безусловного преимущества голосов.

"Торопиться с окончательными выводами нельзя. Этот вопрос слишком чувствительный и пути назад не будет. Необходимо выработать максимально выверенное решение", - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте