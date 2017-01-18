Крещенские купания покажут онлайн Печать
18.01.2017 10:26

Крещенские купания покажут онлайн

Популярный сервис «Окно в город» запустит в ночь с 18 на 19 января видеотрансляции с мест крещенских купаний. Как стало известно «СоцИнформБюро», выбрано 12 камер в семи округах Москвы, с помощью которых любой желающий может посмотреть, что происходит на площадках.

«В случае с крещенскими купаниями мы показываем площадку совершения обряда общим планом, чтобы не нарушать приватность», — прокомментировали в Департаменте информационных технологий города Москвы.


Купания начнутся 18 января в 18.00 и закончатся 19 января в 12.00. Таким образом, по словам инициаторов, москвичи смогут посредством «Окна в город» оценить загруженность площадок и выбрать наиболее для себя подходящее время для того, чтобы окунуться в прорубь.
На данный момент список площадок, за которыми можно будет наблюдать, не выходя из дома, пока предварительный, поскольку в местах купания еще не установлены майны и купели. По словам специалистов, только после полной подготовки места они смогут сказать, попадает ли конкретная территория купания в угол обзора камеры. Если попадает, то онлайн-доступ будет открыт.
С учетом опыта прошлого года предполагается, что наибольшее число трансляций запустят с водоемов на северо-западе столицы. Вероятно, из этого округа будет идти четыре трансляции, в том числе из парка «Северное Тушино» и Строгинской поймы. Кроме того, камеры покажут купания в Царицынском парке, на Останкинском пруду и в других точках.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», для трансляции купаний поменяют стартовые позиции камер, так как обычно они не направлены на водоемы. Однако в Департаменте сообщили, что при необходимости трансляция может быть прервана: «Если камера понадобится правоохранительным органам или сотрудникам городского ведомства, доступ к ней временно прекратится, а потом она автоматически снова перестроится на купель».
По данным прошлого года, крещенские купания стали самыми популярными трансляциями сервиса «Окно в город», и к ним было совершено около 30 тысяч обращений. В среднем пользователи наблюдали за происходящим с двух-трех камер в течение 30 секунд. В Департаменте также отметили, что особый интерес вызывают трансляции у жителей зарубежья, интересующихся русскими традициями.
Предполагается, что в этом году в столичных Крещенских купаниях примут участие около 117 тысяч человек. По сообщению столичного главка МЧС, для безопасного и комфортного омовения в Москве оборудуют 60 мест с горячими напитками и обогревом. Помимо этого, на каждой оборудованной точке будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские бригады.
Список площадок, откуда предположительно будут вестись трансляции купаний:
СЗАО:
— Сходненский деривационный канал, правый берег (улица Малая Набережная, в районе дома 3, строения 1);
— парк «Северное Тушино» (улица Свободы, в районе дома 56);
— Москва-река (Карамышевская набережная, дома 13–15);
— Строгинская пойма (улица Твардовского, в районе владения 16, корпуса 3).
ЮЗАО:
— Чернёвский пруд (улица Южнобутовская, в районе дома 62);
— Большой Воронцовский пруд (улица Академика Пилюгина, в районе дома 1).
ЮАО:
— пруд Бекет (Загородное шоссе, в районе дома 2);
— Царицынский пруд (улица Дольская, в районе дома 1).
САО:
— Большой Садовый пруд (Большая Академическая улица, в районе дома 47).
СВАО:
— Дворцовый (Останкинский) пруд (между улицей Академика Королёва и 1-й Останкинской улицей).
ВАО:
— зона отдыха «Терлецкая дубрава», Ольховый пруд (Свободный проспект, в районе дома 9).
ЗелАО:
— озеро Школьное (Зеленоград, 10-й микрорайон, Филаретовская улица, рядом с пляжной зоной).

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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