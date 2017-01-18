В Волгограде начали лечить маленьких наркоманов Печать
18.01.2017 12:26

В Волгограде начнут реабилитировать маленьких наркоманов

В Красноармейском районе города открылось отделение медицинской реабилитации для несовершеннолетних областного наркологического диспансера.

 

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в новом детском наркологическом центре, помимо оснащённыхх палат, есть комнаты психологической помощи, спортзал и трудовые мастерские.

Учреждение рассчитано на круглосуточное пребывание 22-х человек, есть места и в дневном стационаре. Каждый из наркозависимых детей и подростков может проходить реабилитацию до трёх месяцев. Основные пациенты здесь — подростки 14-16 лет, со трёх-четырёхлетним стажем употребления наркотиков и алкоголя.

Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» Василий Типаев признался, что палаты никогда не пустуют.

– Центр открылся буквально 1 декабря, а отделение уже не просто заполнено, но и бывает временами переполнено. Здесь не оказывается медицинская помощь как таковая, здесь идет реабилитация. Работают психологи, психотерапевты, которых мы подготовили самостоятельно, - отметил врач.

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин, посетивший центр с проверкой, рассказал о планах развития наркологической реабилитации в регионе.

- На 2017-2018 год запланировано открытие женского отделения для южной части города, с палатами палаты интенсивной терапии и реанимации. Также продолжится оснащение оборудованием реабилитационного отделения. В первом квартале этого года будет открыто круглосуточное освидетельствование на состояние опьянения, поскольку на сегодняшний день у нас основная база – это наркологический диспансер в Тракторозаводском районе, и в южной части у нас фактические отсутствует круглосуточное освидетельствование. Также будет создана химико-токсикологическая лаборатория, позволяющая проводить необходимые исследования, - сообщил чиновник.


Лилия Финько

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

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