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|18.01.2017 12:26
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в новом детском наркологическом центре, помимо оснащённыхх палат, есть комнаты психологической помощи, спортзал и трудовые мастерские.
Учреждение рассчитано на круглосуточное пребывание 22-х человек, есть места и в дневном стационаре. Каждый из наркозависимых детей и подростков может проходить реабилитацию до трёх месяцев. Основные пациенты здесь — подростки 14-16 лет, со трёх-четырёхлетним стажем употребления наркотиков и алкоголя.
Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» Василий Типаев признался, что палаты никогда не пустуют.
– Центр открылся буквально 1 декабря, а отделение уже не просто заполнено, но и бывает временами переполнено. Здесь не оказывается медицинская помощь как таковая, здесь идет реабилитация. Работают психологи, психотерапевты, которых мы подготовили самостоятельно, - отметил врач.
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин, посетивший центр с проверкой, рассказал о планах развития наркологической реабилитации в регионе.
- На 2017-2018 год запланировано открытие женского отделения для южной части города, с палатами палаты интенсивной терапии и реанимации. Также продолжится оснащение оборудованием реабилитационного отделения. В первом квартале этого года будет открыто круглосуточное освидетельствование на состояние опьянения, поскольку на сегодняшний день у нас основная база – это наркологический диспансер в Тракторозаводском районе, и в южной части у нас фактические отсутствует круглосуточное освидетельствование. Также будет создана химико-токсикологическая лаборатория, позволяющая проводить необходимые исследования, - сообщил чиновник.
Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области
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