В Волгограде пройдут гонки на мотоциклах «Битва на Волге» Печать
18.01.2017 13:01

В Волгограде пройдут гонки на мотоциклах «Битва на Волге»

Мероприятие будет приурочено к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве и 90-летию ДОСААФ.

Мотокросс «Битва на Волге» пройдет 29 января на трассе «Максимка» в Советском районе. Организатором выступит Федерация мотоциклетного спорта Волгоградской области.

В программе мероприятия спортивные состязания по мотокроссу в классах «Open», а также «Квадроциклы» и «Шипы».

Помимо этого, волгоградцам покажут выступления по рукопашному бою, выступления авто и авиамоделей, паркур, соревнования служебных собак «Большой Русский Ринг», катание на снегоходах и многое другое.

Для всех гостей мероприятия будет работать выставка современной военной и спортивной техники. Сюрпризом для гостей станет также экспозиция «Игрушки нашего детства».

На территории мероприятия волгоградцам не даст замерзнуть бесплатный горячий чай, приготовленный на костре.
Начало «Битвы на Волге» состоится в 12.00. Вход свободный.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress

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