В аптеке низких цен стоимость лекарств оказалась завышенной

Вчера антимонопольная служба по Волгоградской области вынесла решение дела о компании «Ладушка». Согласно решению УФАС, реклама со слоганом «Аптека низких цен» была признана недостоверной.

Ранее в антимонопольную службу с жалобой обратился местный житель. Он рассказал, что в данной аптеке цены на некоторые лекарства выше, чем у других компаний.

По данному обращению гражданина антимонопольщики провели мониторинг розничной стоимости препаратов в аптеках Волгограда и Волжского за период с января по октябрь 2016 года. Оказалось, что цены в аптеках «Ладушка» оказались среднерыночными, а не низкими.

В результате ООО «Волжская аптека» (Ладушка) было выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. Кроме того, за нарушения закона «О рекламе» руководству аптеки теперь придется заплатить штраф.

Отметим, что в начале декабря завышенные цены на лекарства были выявлены в государственных аптеках «Волгофарм». Тогда этот факт очень возмутил губернатора Андрея Бочарова, который после посещения аптеки, дал задание профильным ведомствам провести на предприятии проверку.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»