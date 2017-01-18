Безопасность волгоградцев на Крещение Господне обеспечат более 400 полицейских Печать
18.01.2017 15:17

Свыше 400 полицейских обеспечат безопасность волгоградцев на праздновании Крещения Господня

В ночь с 18 на 19 января 2017 года в Волгограде и области безопасность на праздновании Крещения Господня обеспечат свыше 400 сотрудников органов внутренних дел, а также члены добровольных народных, казачьих дружин, сотрудники управления Росгвардии.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в ночь с 18 на 19 января для всех желающих принять участие в проведении религиозных мероприятий, посвященных празднику Крещения Господня, на территории 65 населенных пунктов будут организованы 49 мест омовения. В 84 храмах, церквях и приходах пройдут религиозные службы.

- В эту ночь на охрану общественного порядка и общественной безопасности заступают свыше 400 сотрудников органов внутренних дел, члены добровольных народных, казачьих дружин, а также сотрудники управления Росгвардии, - отметили в ведомстве.

В четверг, 19 января, в городе и области верующие смогут посетить богослужения в 91 храме, церквях и приходах, 46 мест омовения и принять участие в 9 Крестных ходах. Общественный порядок будут обеспечивать в этот день более 600 сотрудников полиции и представители общественности.

Напомним, что безопасность во время проведения праздника Крещения Господня у купелей, развернутых на водных объектах Волгограда, будут обеспечивать не только оперативные и спасательные службы, но и бригады скорой медицинской помощи.

Для жителей и гостей города подходы к воде будут открыты в семи районах города. Для удобства волгоградцев возле купелей будут развернуты торговые точки, а также установлены пункты обогрева, где можно будет переодеться и согреться горячим чаем.

Следует помнить, что купание в проруби является отличным способом укрепления здоровья и повышения иммунитета, однако показано оно не всем.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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