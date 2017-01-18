В учебных заведениях США могут ввести курс о «российском вмешательстве» Печать
18.01.2017 16:05

В учебных заведениях США могут ввести курс о «российском вмешательстве»

Член законодательного собрания американского штата Калифорния Марк Левайн выступил с инициативой ввести в учебники данные о «российском вмешательстве» в президентские выборы.


Левайн заявил, что студенты должны получать достоверную информацию о происходящем в их стране и мире.

«Калифорния является крупнейшим рынком учебников в стране. С помощью этого законопроекта мы можем обеспечить студентов в Калифорнии и во всей Америке достоверной информацией о президентских выборах 2016 года», - приводит слова политика газета Los Angeles Times.

Инициатор также объяснил своё предложение показаниями сотрудником американских спецслужб, которые заявили о якобы совершённых российскими хакерами кибератаках на государственные серверы США.

В начале текущего года американская разведка сообщила о том, что Россия не только кардинально повлияла на исход выборов американского президента, но и завербовала избранника Дональда Трампа, собрав на него компромат.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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