19 января в Волгограде перекроют несколько улиц Печать
18.01.2017 16:24

19 января в Волгограде перекроют несколько улиц

Для обеспечения безопасности в период празднования Крещения, 19 января в городе будет ограничено движение.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгограда, завтра в городе будут перекрыты 5 улицы.

С 7.00 до 18.00 часов будут закрыты для проезда улица Кузнецкая в границах от Новокузнецкой до Елецкой, улица Липецкая в границах от проезда Кузнецкая/Елецкая до Буханцева.

С 10.00 до 13.00 часов проехать и припарковать авто нельзя будет на улице Кастерина в границах от Николая Отрады до берега Волги.

С 13.00 до 15.00 будет запрещен проезд по улице Краснознаменской в границах от Советской до Набережной 62-й Армии. В это же время проехать будет нельзя по Набережной 62-й Армии в границах от Краснознаменской до Комсомольской.

Напомним, что для Крещения 19 января на территории города будут открыты 8 купелей в 7 районах города. Обеспечивать безопасность на праздновании будут свыше 400 сотрудников МВД, члены добровольных народных, казачьих дружин, сотрудники управления Росгвардии, медики и спасатели.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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