Мужчину не приняли на работу из-за малого количества друзей в соцсети

Как стало известно "СоцИнформБюро", этот пост в соцсети буквально шокировал большинство пользователей. По словам мужчины, его другу специалист заявил, что и возраст, и опыт являются подходящими, однако есть "серьезная" проблема. Как оказалось, у кандидата на трудоустройство оказалось... всего 6 друзей "ВКонтакте".

По мнению менеджера по подбору персонала, данный факт говорит о том, что человек плохо приживается в коллективе.

На данный момент нет информации о том, в какой именно компании состоялось подобное "собеседование". Узнав об инциденте, большинство пользователей отметили, что сотрудник отдела кадров просто показал свой непрофессионализм.

Надира Коннова