Мужчину не приняли на работу из-за малого количества друзей в соцсети Печать
18.01.2017 16:26

Мужчину не приняли на работу из-за малого количества друзей в соцсети

Житель столицы опубликовал в сети пост о своем друге, которого не приняли на работу из-за слишком маленького количества друзей в соцсети.

Как стало известно "СоцИнформБюро", этот пост в соцсети буквально шокировал большинство пользователей. По словам мужчины, его другу специалист заявил, что и возраст, и опыт являются подходящими, однако есть "серьезная" проблема. Как оказалось, у кандидата на трудоустройство оказалось... всего 6 друзей "ВКонтакте".

По мнению менеджера по подбору персонала, данный факт говорит о том, что человек плохо приживается в коллективе.

На данный момент нет информации о том, в какой именно компании состоялось подобное "собеседование". Узнав об инциденте, большинство пользователей отметили, что сотрудник отдела кадров просто показал свой непрофессионализм.

Надира Коннова

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