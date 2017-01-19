СМИ: Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава Печать
19.01.2017 06:12

СМИ: Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава

Подготовленный Минздравом проект антитабачной концепции на 2017−2022 годы Министерство финансов не поддержало.

С критикой документа ранее выступили Минэкономразвития, Минпромторг, а также ФАС. Теперь Минздрав не сможет представить подготовленный документ в правительство на утверждение, сообщает "СоцИнформБюро".

Напомним, антитабачная концепция Минздрава предлагает поэтапное повышение ставок акцизов на табак, введение "экологического налога" на сигареты и 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет.

В Минфине посчитали, что предлагаемое Минздравом повышение ставок акцизов приведет к росту нелегального оборота табачной продукции из государств — членов ЕАЭС, так как таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится.

Кроме того, антитабачная концепция предполагала введение запрета на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем, не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им исполнится 18 лет.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

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