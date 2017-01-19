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|"Берите! В магазине дороже!": В Волгограде пенсионерам на почте "впаривали" ненужные им товары
|19.01.2017 06:59
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в одной из популярных групп в социальной сети ВКонтакте волгоградка выложила пост, в котором написала, что стала свидетельницей того, как утром 18 января в 12-м почтовом отделении пенсионеры получали обещанные 5000 рублей, а им в обязательном порядке вручали коробку "Чоко Пай" за 97 рублей. Причем, девушка не поленилась и специально зашла в продуктовый магазин, чтобы посмотреть реальную стоимость этого печенья. Его цена - 67 рублей.
"Интересно, чья это инициатива?", - задается вопросом волгоградка.
По её словам, те, кто высказывал свое возмущение и не хотел брать ненужный им товар, слышали в ответ: "Тогда сейчас горошек дам или конфеты по 570 рублей за килограмм". Еще был гениальный ответ от работника почты: "А мне тогда куда весь этот товар девать? Берите,в магазине дороже..."
Корреспондент обратился к просторам интернета, чтобы посмотреть отзывы об этом отделении и оказалось, что оно давно пользуется "дурной" славой у горожан. Так, посетители пишут, что это "отвратительное отделение! Вечно теряют квитанции, задерживают письма... не только закрывают, но и открывают почту когда хотят! В книге жалоб места нет свободного!", а также, что "хамоватое обращение норма в этом почтовом отделении" и "отвратительное отношение к старикам!". Кроме того, в почтовое отделение "дозвониться невозможно, трубки сбрасывают".
Стоит отметить, что начиная с 2011 года, мы не нашли ни одного положительного отзыва.
Данна информация будет передана в соответствующие органы для проверки правомерности действий сотрудников этого почтового отделения.
Анна Павлова
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