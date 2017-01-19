Мошенниками изобретен новый способ автоподставы

Как стало известно "СоцИнформБюро", аферисты умудряются платить за автопарковку ... из чужого кармана. Для этого злоумышленники находят автомобиль такой же модели и цвета и изготавливают дубликаты номеров. На время стоянки аферисты крепят дубликат на свой автомобиль, и квитанции приходят другому владельцу.

В этом случае, максимум, что грозит автоподставщику – это штраф в размере 2,5 тысяч рублей. И то только тогда, когда его вина будет доказана. Однако, на практике сделать это довольно сложно.

Юристы советуют автовладельцам собирать во избежание подобных случаев различные справки, бумажки и документы, которые можно будет предъявить в суде, доказывая, что в момент нарушения владелец находился, к примеру, в командировке или лежал в больнице.

Анна Павлова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте