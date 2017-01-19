Мошенниками изобретен новый способ автоподставы Печать
19.01.2017 10:44

Мошенниками изобретен новый способ автоподставы

К счастью, он не опасен для жизни, однако кошелькам автовладельцев может нанести существенный урон.

Как стало известно "СоцИнформБюро", аферисты умудряются платить за автопарковку ... из чужого кармана. Для этого злоумышленники находят автомобиль такой же модели и цвета и изготавливают дубликаты номеров. На время стоянки аферисты крепят дубликат на свой автомобиль, и квитанции приходят другому владельцу.

В этом случае, максимум, что грозит автоподставщику – это штраф в размере 2,5 тысяч рублей. И то только тогда, когда его вина будет доказана. Однако, на практике сделать это довольно сложно.

Юристы советуют автовладельцам собирать во избежание подобных случаев различные справки, бумажки и документы, которые можно будет предъявить в суде, доказывая, что в момент нарушения владелец находился, к примеру, в командировке или лежал в больнице.

Анна Павлова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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